Covid: in E-R calano i contagi, ma ancora 38 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GEN - Prosegue, in Emilia-Romagna, il calo dei positivi al Coronavirus: nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati individuati 13.561 nuove positività, sulla base di oltre 90mila tamponi registrati. Sostanzialmente stabili, invece, i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 150 ricoverati (+2 rispetto a ieri, 94 dei quali non vaccinati), mentre negli altri reparti Covid i degenti sono 2.594 (-31). Si contano però ancora 38 morti: fra loro ci sono anche tre uomini sotto i 60 anni, un 55enne a Modena, un 58enne a Bologna e un 58enne a Rimini il cui decesso è stato però registrato a Modena.

Visto il ritmo lento delle guarigioni, i casi attivi anno raggiunto quota 383.976: si tratta di oltre l'8,5% dell'intera popolazione, praticamente quasi un residente in regione su 11 è attualmente positivo al Covid. Il 99,3% dei casi attivi, però, è in isolamento domiciliare perché asintomatico o perché comunque non necessità di particolari cure.

Nell'ultima settimana in regione, come emerso dal punto della Giunta in commissione assembleare, si è osservata una stabilizzazione della curva e una flessione dell'incidenza, con l'Rt oggi a 0,98. (ANSA).