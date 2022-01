Rifiuta di indossare mascherina su bus, multata e denunciata

(ANSA) - BOLOGNA, 24 GEN - Denuncia per interruzione di pubblico servizio e sanzione di 400 euro per essersi rifiutata di indossare la mascherina su un autobus. Le ha ricevute a Bologna una ragazza di 20 anni, italiana, finita nei guai dopo avere creato disturbo a bordo di un bus Tper della linea 21.

L'autista è stato costretto a fermare la corsa in via Andrea Costa perché la giovane, dopo avere mostrato il 'dito medio' a un altro passeggero che l'aveva invitata a rispettare la normativa sanitaria e indossare la mascherina, anche di fronte alle richieste del conducente si è rifiutata. Avvisato il 112, sono intervenuti i militari del nucleo Radiomobile e la ventenne, invitata a scendere dal mezzo, è stata multata e sanzionata. (ANSA).