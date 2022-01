Marco Boni dirige Orchestra Scuola dell'Opera del Tcbo

La rassegna 'Domenica al Comunale', otto concerti sino al prossimo 8 maggio proposti la domenica mattina alle 11 nel Foyer Respighi del Teatro Comunale di Bologna, prosegue domani con l'Orchestra della Scuola dell'Opera del Comunale guidata dal suo direttore principale Marco Boni. Il programma, Capolavori del Classico, comprende la Sinfonia N. 100 detta 'Militare' di Franz Joseph Haydn e il Concerto per flauto in sol maggiore N. 1 K 313 di Mozart interpretato da Domenico Alfano, primo flauto dell'Orchestra del Teatro Comunale e dell'omonima Filarmonica.

Il prossimo appuntamento con la 'Domenica al Comunale' si terrà il 6 febbraio sempre con l'Orchestra della Scuola dell'Opera del Tcbo e il violino di spalla dell'Orchestra del Teatro, Emanuele Benfenati che eseguiranno musiche di Carl Orff e Antonio Vivaldi. I biglietti, a 10 e 5 euro (ridotto under 30), sono in vendita online su VivaTicket e presso la biglietteria del Teatro Comunale. Info: www.tcbo.it. (ANSA).