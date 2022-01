'Un ponte dal passato al futuro' in mostra a Ravenna

(ANSA) - RAVENNA, 21 GEN - Una mostra a Palazzo Rasponi dalla Teste dal 21 gennaio al 13 febbraio propone i 17 progetti presentati al concorso di idee 'Hub intermodale della stazione ferroviaria di Ravenna, cerniera urbana tra città storica e Darsena di città'. L'esposizione si intitola 'Un ponte dal passato al futuro' e rappresenta l'obiettivo del concorso lanciato dal Comune: trovare soluzioni per collegare il centro storico al futuro nuovo quartiere della Darsena, non più la cesura della stazione ferroviaria, ma una relazione senza soluzione di continuità grazie ad una passerella ciclo-pedonale, una "piazza" in testata della Darsena, nuovi servizi di mobilità in piazzale Aldo Moro.

Ad aggiudicarsi il primo posto a maggio scorso è stato l'architetto Davide Lorenzato, 38 anni, di Vigodarzere (Padova) e con studio a Barcellona. Tutti i progetti, con relative tavole, potranno essere votati dai visitatori che, attraverso un Qr code, sono invitati ad indicare il proprio gradimento confrontandolo, al termine del percorso espositivo, con quello della commissione.

"Con questa esposizione - commenta il sindaco Michele de Pascale - presentiamo alla città l'esito di un percorso che ha coinvolto importanti progettisti nel ridisegnare una parte significativa del nostro territorio per attuare uno dei punti fondamentali del nostro progetto di visione di città, cioè la connessione strutturale fra il centro storico e la Darsena, che non si devono vivere come due luoghi separati, ma devono essere due organi dello stesso sistema che convivono e rendono l'attraversamento dell'area della stazione non come un muro ma come un luogo spettacolare". Il progetto vincitore, aggiunge l'assessora all'Urbanistica Federica Del Conte; "crea notevoli suggestioni: la passeggiata parte dai giardini Speyer per 'atterrare' sull'acqua, in Darsena, e offrire la possibilità di un ulteriore collegamento fino alla Rocca Brancaleone". (ANSA).