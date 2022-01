Stalker recidivo perseguita 28enne, va in carcere

(ANSA) - BOLOGNA, 21 GEN - Già denunciato e condannato per avere perseguitato una ragazza di 28 anni, ha continuato a importunarla al punto che lei ha anche cambiato casa per tentare di sfuggire al molestatore.

L'uomo, un 50enne di Pianoro (Bologna), è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di atti persecutori, lo stesso per il quale alcuni anni fa era stato già denunciato dalla giovane. E' stata la stessa 28enne a presentarsi nuovamente ai carabinieri per raccontare una serie di episodi a sfondo persecutorio da parte dell'uomo, talmente oppressivo da farle cambiare le abitudini di vita.

Temendo per la propria incolumità, la ragazza aveva iniziato a farsi accompagnare sempre da amici per paura di rimanere sola e si era anche trasferita in un'altra abitazione, senza riuscire a sfuggire al suo stalker che era riuscito a rintracciarla.

L'ossessione verso la vittima da parte del 50enne - spiegano i carabinieri - lo aveva portato anche a importunare gli amici di lei, ai quali chiedeva con insistenza di metterlo in contatto con la ragazza, minacciando di farlo subito 'prima che la situazione degeneri'. Il 50enne aveva già vari precedenti, sia penali che di polizia. (ANSA).