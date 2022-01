Bologna Children's Book Fair, vincitori Mostra Illustratori

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Record di artisti candidati alla Mostra degli Illustratori della Bologna Children's Book Fair: sono 3873 da 92 paesi e regioni del mondo. La Mostra, vetrina delle nuove tendenze dell'illustrazione mondiale, sarà esposta nei padiglioni di BolognaFiere dal 21 al 24 marzo, in occasione della 59/a Bologna Children's Book Fair che sarà in presenza e della seconda edizione di BolognaBookPlus, l'iniziativa dedicata a tutta l'industria editoriale, realizzata da BolognaFiere in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori. In totale sono state 19.365 le illustrazioni inviate che hanno partecipato alla selezione portata avanti da una giuria internazionale che, riunitasi a Bologna l'11 e 12 gennaio, ha scelto per la prossima edizione della Mostra 78 set di illustrazioni, opera di altrettanti autori provenienti da 29 paesi e regioni del mondo.

La Mostra sarà fruibile parallelamente anche online attraverso il portale BCBF Galleries, accessibile dal sito della Fiera. La giuria, composta dagli illustratori Barroux , Nana Furiya, Agata Loth-Ignaciuk, Irene Savino e Valerio Vidali ha operato una selezione che guarda al futuro dell'illustrazione partendo dalle tecniche della narrazione e dalla qualità dell'immagine. Per arrivare alla scelta finale dei progetti in mostra, i giurati sono passati attraverso la selezione di 318 artisti finalisti che saranno presentati da BCBF sulle pagine del sito e dei suoi social network. I 78 set di illustrazioni vincitori intraprenderanno dopo la Fiera un viaggio che li porterà, nell'arco di due anni, ad essere ospiti di importanti musei d'arte di tutto il mondo, a partire a quattro tappe in Giappone per proseguire poi in Cina e Corea. Le tavole saranno inoltre raccolte nell'Illustrators Annual, il catalogo edito da Corraini e corredato da una cover illustrata dall'artista vincitore: quest'anno da Elena Odrionzola, vincitrice del Grand Prix della Biennale di Bratislava 2021, cui sarà dedicata una personale nel cuore della Fiera. (ANSA).