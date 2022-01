Alessandro Bonato debutta con la Filarmonica Toscanini

(ANSA) - PARMA, 17 GEN - L'arpa sarà protagonista del concerto della Filarmonica Arturo Toscanini, in un doppio appuntamento all'Auditorium Paganini di Parma, il 20 gennaio alle 20.30, e al Teatro Masini di Faenza il 22. Le serate rientrano nel più ampio progetto di stagione diffusa del complesso regionale dell'Emilia-Romagna, teso a portare il complesso anche fuori dalla sede abituale di Parma. Strumento affascinante e dal suono fortemente evocativo, certamente tra i più conosciuti ma raramente presente come strumento solista nei programmi sinfonici, l'arpa sarà quella del francese Xavier De Maistre, impegnato nel Concerto Op.25 del compositore argentino Alberto Ginastera.

Nella seconda parte del programma, Alessandro Bonato, recentemente nominato direttore principale dell'Orchestra Filarmonica Marchigiana, dirigerà un classico del grande repertorio, la Suite sinfonica Op. 35 "Sheherazade" di Nikolaij Rimskij-Korsakov, brano liberamente ispirato ad alcuni episodi della raccolta Le mille e una notte. L'ampia parte solistica del violino è affidata alla spalla della Toscanini, Mihaela Costea.

"Sono molto felice di fare il mio debutto alla guida dell'orchestra Toscanini, che conosco e seguo da molti anni - spiega Bonato - È una realtà che ospita grandissimi direttori e solisti, e poter condividere il palco con questi musicisti è davvero un privilegio. Avrò l'onore e l'onere di dirigere una delle pagine più affascinanti e complesse del grande repertorio sinfonico, in particolare quello russo: Sheherazade. Ideata da un compositore che ha incarnato i due schieramenti ideologici e culturali della Russia della seconda metà dell'800: quello anti-istituzionale, legato alla tradizione popolare, e quello più tradizionale e accademico, una volta convertitosi allo studio metodico della musica. In queste pagine si respira la tradizione popolare, il fiabesco, la tenerezza, l'impeto delle onde del mare, l'amore e lo sconforto. Lo specchio dell'anima di ogni essere umano", (ANSA).