Covid: ancora 20mila nuovi casi in E-R e 24 morti

Altri 20mila contagi in Emilia-Romagna, su quasi 70mila tamponi, un lieve calo dei ricoverati nelle terapie intensive, mentre è del 2,4% l'aumento nei reparti Covid. Sono i dati del bollettino quotidiano della Regione Emilia-Romagna che conta però anche 24 morti tra cui una 44enne in provincia di Parma e un 43enne in quella di Forlì-Cesena.

I nuovi positivi sono esattamente 20.346, i ricoverati nelle terapie intensive 148 (-3 rispetto a ieri), 98 non vaccinati, i pazienti nei reparti Covid sono 2.312 (+54). La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 4.682 più 560 dell'Imolese, seguita da Modena (2.689). I guariti sono 2.971, i casi attivi 276.793 (+17.351), il 99,1% del totale in isolamento a casa. (ANSA).