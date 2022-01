Cinque artiste protagoniste della mostra 'Libero Spazio Libero'

Giulia Niccolai, Martha Rosler, Lucy Orta, Claudia Losi e Claire Fontaine sono le artiste protagoniste di 'Libero Spazio Libero', la nuova mostra promossa e organizzata dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

L'esposizione, curata da Fabiola Naldi, sarà aperta al pubblico gratuitamente dal 15 gennaio al 15 aprile a Palazzo Paltroni, a Bologna. Le opere, in parte inedite in Italia o riportate a una nuova vita espositiva, guideranno i visitatori in un percorso alla scoperta del rapporto tra corpi, libertà e spazio.

Da Martha Rosler e Giulia Niccolai, due autrici così distanti ma unite dalla volontà di far coincidere poesia, performance, arte e suono, si giunge a Lucy Orta, Claudia Losi e Claire Fontaine, che mostrano "come l'arte possa essere resa come uno spazio di svuotamento degli stereotipi". Le artiste, di differenti generazioni e provenienze, si presentano come libere interpreti di uno spazio che inizialmente è puramente espositivo, ma poi si lascia manipolare per estendersi alle necessità di ciascuna. Un differente uso della parola, della scrittura, dell'oggetto e del corpo porta alla riconquista di uno spazio sociale, soggettivo, critico e di denuncia.

La scomparsa di Giulia Niccolai nel giugno 2021 ha impedito di portare a termine la conversazione iniziata con l'artista su 'Libero Spazio Libero', ma gli organizzatori hanno deciso di riportare all'attenzione del pubblico alcune opere visive presenti negli archivi del Museion di Bolzano e una collaborazione con Maurizio Osti del 1972. (ANSA).