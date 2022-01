Vaccini: in E-R domenica 16 open day per giovani 5-19 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 12 GEN - Per la fine della settimana del rientro in classe dopo le vacanze natalizie, la Regione Emilia-Romagna lancia un open day dedicato alla popolazione in età scolastica. Domenica 16 gennaio, per l'intera giornata, dalle 9 alle 19, in almeno un centro vaccinale per provincia, tutti i giovani dai 5 ai 19 anni potranno accedere al vaccino per avere la loro somministrazione. Senza alcun vincolo, se non la presenza, nel caso dei minorenni, di un genitore o di chi ne fa le veci.

E in molti hub, proprio per venire incontro alle richieste di chiarimenti e rassicurazioni da parte dei genitori, l'equipe vaccinale sarà affiancata da pediatri e altri esperti pronti a rispondere a ogni domanda. Le singole Ausl comunicheranno le modalità organizzative e d'accesso agli hub. (ANSA).