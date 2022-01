Monopattino urtato da un'auto, muore 45enne nel Forlivese

E' morto dopo che il monopattino su cui procedeva è stato urtato da un'auto. Il 45enne Alex Altini è deceduto in un incidente stradale, nella prima serata di ieri alle porte di Meldola (Forlì-Cesena), dove risiedeva. Secondo una prima ricostruzione mentre Altini procedeva in direzione di Forlì, giunto in prossimità di una rotonda, è stato investito, per cause ancora da chiarire da parte dei carabinieri intervenuti, da una Jeep Compass condotta da un cesenate di 66 anni. In fase di sorpasso l'auto avrebbe colpito l'uomo con lo specchietto laterale, urto sufficiente per innescare la caduta.

Il 45enne, che non indossava il casco, ha picchiato violentemente il capo sull'asfalto. Ai soccorritori del 118 le sue condizioni sono apparse subito disperate, inutile anche l'intervento dell'elicottero: l'uomo è morto durante il trasporto all'ospedale. (ANSA).