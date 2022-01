Arte: opera ferrarese Mentessi in mostra al Cima di New York

L'opera 'Panem nostrum quotidianum', risalente a fine '800 e firmata dal ferrarese Giuseppe Mentessi, sarà esposta al Cima (Center for Italian Modern Art) di New York dal 25 gennaio al 18 giugno. Il prestito ha avuto il via libera della Giunta comunale: l'opera, nel tipico stile del realismo sociale del periodo, partirà con un volo cargo da Milano insieme ad altre prestate alla medesima rassegna. 'Panem nostrum quotidianum' appartiene alle collezioni del Museo dell'Ottocento di Ferrara e parteciperà alla mostra statunitense 'Staging Injustice. Italian Modern Art 1880-1914' curata da Giovanna Ginex, storica ed esperta dell'arte italiana dell'inizio del secolo scorso. "Ancora una volta - commenta l'assessore comunale alla cultura Marco Gulinelli - si conferma la dimensione internazionale delle opere ferraresi, richieste e ambite tra l'Italia e l'estero".

Intanto continuano le esposizioni di autori ferraresi tra Torino (dove sono attualmente esposte tre opere di Filippo De Pisis), Bologna e Campobasso (che espongono quadri di Giovanni Boldini), aspettando gli appuntamenti di Parigi (con 33 dipinti e grafiche del pittore della Belle Époque in mostra al Petit Palais dal 29 marzo) e Firenze, dove sono già richiesti alcuni lavori di De Pisis. Nei prossimi giorni inoltre rientrerà a Ferrara, dal Museo Nazionale del Bargello di Firenze, il quadro del ferrarese Gaetano Previati raffigurante Paolo e Francesca, esposto alla mostra 'La mirabile visione. Dante e la Commedia nell'immaginario simbolista', dedicata alla fortuna dantesca nella seconda metà dell'Ottocento. Boldini è invece ancora a disposizione del pubblico a palazzo Albergati di Bologna con sei dipinti e 11 grafiche e De Pisis espone al museo di arti decorative Accorsi-Ometto di Torino, con due oli su tela e un olio su cartone. (ANSA).