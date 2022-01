Mostre: Bologna, 15 acquerelli per demolire gli 'eco-mostri'

(ANSA) - BOLOGNA, 11 GEN - 'In un tempo brevissimo' di Lucia Lamberti è la nuova mostra che verrà ospitata negli spazi espositivi dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna a partire da giovedì 13 gennaio. La mostra, a cura di Sandro Malossini, coadiuvato da Gloria Evangelisti, si compone di quindici acquerelli che hanno come tema la demolizione di 'eco-mostri' o opere a grande impatto visivo e rientra nelle iniziative di Bologna Art city (rinviata a data da destinarsi).

I fermo immagine fissati su tela da Lucia Lamberti ritraggono edifici nell'attimo del loro abbattimento, che lascerà alla natura la possibilità di riappropriarsi dei propri spazi. La necessità di fermare l'attimo è anche una caratteristica del mezzo tecnico che l'artista utilizza per comporre le sue opere: l'acquerello. Il lavoro di Lucia Lamberti è stato selezionato per le finali di diversi premi per l'arte contemporanea, fra cui Premio Terna e Premio Lissone. L'artista vive e lavora tra Salerno e Bologna.

La mostra 'In un tempo brevissimo' sarà visitabile dal lunedì al venerdì (esclusi festivi) dalle 9 alle 18, fino al 24 gennaio. Per le prenotazioni basta mandare una mail al gabinetto della presidenza della Regione oppure telefonare al numero 0515275768-5826. (ANSA).