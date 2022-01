Ferrari: nuova organizzazione, cambia squadra di vertice

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - La Ferrari vara la nuova organizzazione con una nuova squadra di vertice "per cogliere le prossime opportunità". Più funzioni faranno direttamente riferimento all'amministratore delegato Benedetto Vigna che ad interim seguirà la diversificazione del marchio. A Vigna faranno riferimento in modo diretto anche Sviluppo del prodotto e Ricerca e Sviluppo, Trasformazione digitale, Tecnologie, Purchasing & quality, Manufacturing, Internal Audit e Compliance. I manager nominati alla guida di questi settori sono in molti casi da tanto in Ferrari, mentre arrivano da StMicroelectronics Ernesto Lasalandra, nuovo responsabile della Ricerca, e Angelo Pesci, a capo del Purchasing & Quality.

"Vogliamo spingere più avanti i confini in tutte le aree, utilizzando la tecnologia in una modalità unica e propria di Ferrari. La nuova organizzazione migliorerà la nostra agilità, essenziale per cogliere le opportunità di fronte a noi in questo scenario in rapida evoluzione" commenta Vigna.

La nuova struttura organizzativa - spiega la società - è coerente con i propri obiettivi strategici di valorizzare l'esclusività del marchio, arricchire l'eccellenza del prodotto, rimanere fedeli al proprio Dna sportivo e focalizzarsi sulla carbon neutrality entro il 2030. (ANSA).