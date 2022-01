Bologna, guariti in tre, positivi restano cinque

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GEN - Dopo cinque giorni di quarantena imposti dall'Asl, torna ad allenarsi il Bologna, che questo pomeriggio partirà con un volo charter alla volta di Cagliari.

Tornano al lavoro anche Viola, Dominguez e Van Hooijdonk, che si sono negativizzati dal Covid. Restano in isolamento i positivi Hickey, Medel, Molla, Vignato e Santander, quest'ultimo bloccato in Paraguay in quanto contagiato in patria durante le vacanze natalizie. La lista degli assenti a Cagliari per Sinisa Mihajlovic però non si ferma qui: out l'infortunato Kingsley e Schouten, appena rientrato dall'Olanda, oltre a Mbaye e Barrow in Coppa d'Africa.

L'elenco degli indisponibili dovrebbe comprendere pure Sansone e Soumaoro: la disposizione dell'Asl infatti disponeva 5 giorni di quarantena per il gruppo squadra e 10 per i giocatori che avevano appena iniziato il ciclo vaccinale, e i due (ex 'no vax') dovrebbero essere coloro i quali dovranno osservare altri cinque giorni di stop. La conferma arriverà dall'elenco dei convocati. (ANSA).