Basket: Bologna, stop Teodosic, tre settimane per recupero

(ANSA) - BOLOGNA, 10 GEN - Il cestista serbo Milos Teodosic resterà fuori dal campo tre settimane. Il playmaker della Virtus Bologna si è fermato ieri nel finale della trasferta vittoriosa a Reggio Emilia, riportando un trauma in iper estensione al ginocchio sinistro. Rientra in parte l'allarme per un infortunio che sembrava inizialmente preoccupante. "Gli esami eseguiti in data odierna - comunica oggi la società - hanno evidenziato un edema osseo post-contusivo al piatto tibiale esterno". Teodosic, fa sapere la Virtus, "ha già iniziato le terapie specifiche e i tempi di recupero sono stimati in una ventina di giorni".

(ANSA).