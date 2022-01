Autobus a metano in fiamme a Modena, passeggeri illesi

Un autobus a metano di Seta, della linea 11 e diretto al capolinea, ha preso fuoco questa mattina intorno alle otto sul cavalcavia Mazzoni a Modena. Cinque i passeggeri a bordo del mezzo per il trasporto pubblico, tutti illesi insieme all'autista che si è accorto del guasto e dello svilupparsi delle fiamme, dando subito l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. L'accaduto ha rallentato notevolmente il traffico in entrata ed in uscita dal centro storico, numerosi i cittadini che hanno avvistato la colonna di fumo da più parti della città. Il mezzo di Seta, del 2006 e andato distrutto, era nella lista di quelli da dismettere. (ANSA).