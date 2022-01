Cede manto stradale, ferito operaio a bordo di escavatore

(ANSA) - BOLOGNA, 08 GEN - Un operaio è rimasto ferito mentre, a bordo di un escavatore, stava eseguendo uno scavo per eseguire una riparazione di una conduttura dopo una perdita d'acqua che ha allagato parte della strada. E' successo questa mattina in via Bombelli a Borgo Panigale, in periferia a Bologna. In base a una prima ricostruzione, sotto al mezzo in azione, sarebbe ceduto il manto stradale e l'escavatore è scivolato in avanti, adagiandosi su un fianco.

L'operaio è stato estratto dalla cabina e accompagnato in ospedale in condizioni, a quanto si apprende, non gravi. Sul posto il pronto intervento di Hera e i vigili del fuoco. Al momento, diversi appartamenti sono senza servizio idrico: ai residenti sono state consegnate sacche di acqua. (ANSA).