Sanremo: Morandi, un nuovo telefono per non combinare guai

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GEN - Nuovo telefono per Gianni Morandi, dopo "l'incidente" che gli ha fatto rischiare la partecipazione al Festival di Sanremo. "5 gennaio. Questo è il mio nuovo telefono per non combinare più guai...", scrive il cantante sui social, mostrando il cellulare, senza il touch. Morandi aveva messo in rete "inavvertitamente" un video - subito rimosso - con il sottofondo della canzone scritta da Jovanotti, che porterà in gara (Apri tutte le porte). La Rai e il direttore artistico Amadeus hanno creduto alla buona fede del cantante e hanno ritenuto l'episodio "un puro inconveniente tecnico". (ANSA).