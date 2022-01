Covid: nuovo picco in E-R, 13.600 contagi

Nuovo picco di contagi in Emilia-Romagna, con 13.671 casi di Coronavirus in 24 ore, rilevati con 62.550 tamponi. In crescita anche i ricoverati, seppur con ritmo meno sostenuto: 141 in terapia intensiva (+6), il 73% non vaccinato, 1.622 negli altri reparti (+43).E si contano altri 15 decessi, tra cui anche un 45enne in provincia di Ravenna.

La situazione nelle province vede Bologna con 2.256 nuovi casi più 637 dell'Imolese, seguita da Rimini (2.199). I guariti sono 2.585 in più, i casi attivi 121.821 (+11.071), il 98,5% in isolamento a casa. (ANSA).