'Il lago dei cigni' di Ciajkovskij al Teatro Duse di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 04 GEN - È uno dei balletti più amati di sempre e icona dei balletti classici dell'Ottocento: "Il lago dei cigni" di Ciajkovskij torna al Teatro Duse di Bologna il 5 gennaio alle 21 nell'interpretazione del Russian Classical Ballet, la compagnia diretta da Evgeniya Bespalova acclamata e accolta già altre volte dal pubblico del Duse, e non solo, con ripetuti sold out. "Il lago dei cigni" è una storia d'amore, di tradimento.

Pieno di romanticismo e bellezza, da più di un secolo questo balletto delizia il pubblico di ogni età. La rappresentazione dei personaggi, in particolare nel confronto tra la purezza del Cigno Bianco e l'oscurità del Cigno Nero, esige un virtuosismo e un forte talento drammatico da parte dei ballerini solisti, culminante nei due Grand pas de deux nel secondo e terzo atto. Il Russian Classical Ballet proporrà la grande inventiva ed espressività delle celebri e storiche coreografie di Marius Petipa, che esprime ai massimi livelli la poesia romantica dell'opera, presentando una produzione con scenografie sontuose, raffinati costumi e un cast guidato da stelle della scena internazionale del balletto. (ANSA).