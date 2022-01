Covid: Buffon positivo, è in isolamento

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Gigi Buffon è positivo al covid. Lo comunica il Parma, attuale club dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale, spiegando in una nota che "il calciatore è stato già posto in isolamento, secondo le direttive federali e ministeriali". I tamponi sono stati effettuati su ogni componente del gruppo squadra in vista della ripresa dell'attività agonistica prevista per oggi. Prima della seduta odierna di allenamento - conclude il club emiliano - "verrà effettuato uno screening a tutto il gruppo squadra". La serie B torna in campo il 15 gennaio. (ANSA).