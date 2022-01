Covid: assessore E-R, da lunedì probabile zona gialla

"La zona gialla è un orizzonte molto vicino. Noi oggi siamo un po' sopra il livello di guardia per la saturazione dei reparti di terapia intensiva e Covid. Venerdì scorso non lo eravamo. Nel caso in cui aumentassero i ricoveri e le dimissioni dei pazienti ricoverati non fossero altrettanto consistenti, sicuramente lunedì prossimo andremo in zona gialla". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità in Emilia-Romagna, Raffaele Donini, a margine di una conferenza stampa al policlinico Sant'Orsola di Bologna.