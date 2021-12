Capodanno, 'Vecchioni d'artista' in mostra a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 27 DIC - Da quasi un secolo a Bologna il passaggio dal vecchio al nuovo anno è scandito dal rogo del Vecchione, gigantesca scultura che, allo scoccare della mezzanotte, viene bruciata in Piazza Maggiore, a simboleggiare il saluto all'anno appena trascorso. Dagli anni '90 l'ideazione del Vecchione è affidata dal Comune ad artisti legati alla città, che hanno arricchito il rogo di messaggi di anno in anno diversi, con pensieri legati alla condizione umana e all'attualità, fino alle paure dei nostri giorni e a piazza Maggiore 'off limits' per la notte di San Silvestro. 'Vecchi Vecchioni. Capodanni d'artista in mostra', in programma nella Sala Manica Lunga di Palazzo d'Accursio dal 28 dicembre al 9 gennaio ad accesso gratuito tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, propone quasi trent'anni di storia attraverso manifesti d'epoca e prototipi realizzati dagli artisti come 'miniature' dei grandi fantocci bruciati in piazza. "La mostra è l'omaggio del Comune alla città in un altro Capodanno difficile - commenta il sindaco Matteo Lepore - Sono certo che i bolognesi vi si riconosceranno e la apprezzeranno, e che sapranno essere come sempre solidali e responsabili di fronte alle nuove sfide che ci aspettano".

A chiudere la mostra il Vecchione partecipato di Cantieri Meticci, realizzato con un migliaio di cittadini nel 2019, ultimo rogo acceso in Piazza Maggiore, e la proiezione del Vecchione digitale di Chiara Rapaccini, in arte Rap, il cui corto animato sulle note di 'Futura' di Lucio Dalla ha 'bruciato virtualmente' sui canali digitali del Comune alla mezzanotte del 31 dicembre 2020. Infine, il modellino del vecchione "Vecchio come una torre", progetto del collettivo artistico Parasite 2.0, vincitore del bando di quest'anno, che a causa delle misure anti Covid non brucerà in piazza. (ANSA).