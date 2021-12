Sigarette contrabbando nascoste dentro torte, sequestro

(ANSA) - BOLOGNA, 23 DIC - Due chili di sigarette di contrabbando sono stati sequestrati all'aeroporto Marconi di Bologna da guardia di finanza e funzionari dell'ufficio Dogane.

I tabacchi erano sfusi e nascosti all'interno di tre confezioni di torte al cioccolato, trasportate da una cittadina russa, individuata tra i passeggeri in arrivo da Mexico City via Madrid e sottoposta a un controllo dei bagagli.

Trattandosi di beni soggetti a divieto di importazione da parte di privati oltre il limite consentito di 200 pezzi, le sigarette sono state sottoposte a sequestro e alla donna è stata applicata una sanzione amministrativa particolarmente severa: 10.216 euro. La scoperta è stata fatta nell'ambito dell'attività di contrasto al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Solo nell'ultimo mese, i controlli contro questo fenomeno svolti al Marconi da Dogane e Finanza ha permesso di intercettare numerosi tentativi di importare sigarette di contrabbando, per un totale di oltre 15 kg. (ANSA).