Covid: altri 23 morti e 2.300 nuovi casi in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 20 DIC - In Emilia-Romagna si contano altri 23 morti per il Covid-19, mentre l'aumento giornaliero dei contagi è in linea con i giorni scorsi, 2.369 in più su 21.911 tamponi. Dei nuovi positivi, 972 sono asintomatici è l'età media è 39,2 anni. La situazione nelle province vede Bologna con 490 nuovi casi più 76 dell'Imolese, seguita da Modena (422).

I guariti sono 666 in più, i casi attivi 43.343 (+1.680), il 97,2% in isolamento a casa. I 23 morti avevano tra i 59 e i 95 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 101 (-2), 1.089 (+57) quelli negli altri reparti Covid. (ANSA).