Covid: Bologna annulla il Capodanno in piazza Maggiore

Bologna annulla il Capodanno in piazza Maggiore. Ieri si è svolto il Comitato ordine pubblico e sicurezza e in quella sede si è condivisa l'opportunità di annullare la festa, annuncia il Comune. "Una decisione che assumiamo con senso di responsabilità e che credo sarà compresa dai cittadini bolognesi - spiega il sindaco Matteo Lepore - In un momento in cui i contagi tornano a salire e nel quale chiediamo a tutti di vaccinarsi e proteggersi, compresi i nostri bambini e bambine, dobbiamo evitare occasione di potenziali contagi o situazioni non coerenti". Bologna sceglie di dare un segnale di "prudenza".

"Vogliamo, da questo punto di vista, dare anche un segnale, quello di continuare ad essere prudenti ed evitare di mettere a rischio la salute propria e degli altri - prosegue il sindaco Lepore - Siamo certi che i bolognesi sapranno dare prova di maturità anche in questo momento, collaborando affinché la notte di Capodanno sia una notte di festeggiamenti sereni e in piena sicurezza, evitando assembramenti. Vorrei, ancora una volta, esprimere un ringraziamento alle altre istituzioni che compongono il tavolo per l'ordine pubblico, per la condivisione di queste valutazioni e la collaborazione fattiva".

In Emilia-Romagna anche altre città hanno annullato i consueti festeggiamenti in piazza per il passaggio all'anno nuovo. Hanno annullato le feste di Capodanno in piazza Parma e Reggio Emilia. Rimini ha deciso di non tenere il tradizionale Concertone ma manterrà eventi diffusi in città e dj set con ingressi probabilmente contingentati.