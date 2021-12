Arte: studenti di Bologna gratis ai musei di Genus Bononiae

(ANSA) - BOLOGNA, 06 DIC - Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Città Metropolitana di Bologna potranno visitare gratuitamente i musei di Palazzo Fava, dove è possibile ammirare gli splendidi affreschi dei Carracci, di Palazzo Pepoli, Museo della Storia di Bologna, e il Museo di San Colombano, quest'ultimo limitato solo agli allievi del Liceo Musicale Lucio Dalla, che potranno emozionarsi nel vedere dal vivo la Collezione Tagliavini, una raccolta di strumenti musicali antichi unica al mondo.

Grazie ad un accordo tra la Fondazione Carisbo e Genus Bononiae, a cui i tre siti fanno capo, e il Provveditorato agli studi, a partire dal 10 gennaio prossimo i musei si trasformeranno in vere e proprie aule, con le scolaresche che potranno visitarli una classe alla volta, tra le 9.45 e le 10.45 prima dell'apertura al pubblico e in totale sicurezza, una opportunità didattica progettata nell'ambito dei Patti di Comunità.

"Crediamo che sia importante, soprattutto in questo periodo, per gli studenti e i loro docenti poter continuare a fare didattica anche fuori dalle aule come è sempre stato fatto in periodo pre-Covid" - spiega Carlo Cipolli, Presidente di Fondazione Carisbo. "Per questo - aggiunge Filippo Sassoli de Bianchi, Presidente di Genus Bononiae - abbiamo deciso di mettere loro a disposizione gratuitamente tre delle nostre bellissime sedi". Gli studenti verranno accolti con le stesse regole che valgono per l'ingresso e la permanenza nelle scuole, ovvero senza la necessità di presentare il green pass ma con l'obbligo di indossare la mascherina. (ANSA).