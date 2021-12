Serie A: Bologna-Fiorentina 2-3

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Fiorentina batte Bologna 3-2 (1-1) nel posticipo della 16/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Renato Dall'Ara di Bologna. I gol: nel primo tempo Maleh per i viola al 33' e Barrow per gli emiliani al 42'; nel secondo tempo per gli ospiti Biraghi al 6' e Vlahovic su rigore al 22', Hickey per i padroni di casa al 38'. (ANSA).