Covid: in E-R oltre 1400 casi, ricoveri su nei reparti

Sono poco più di 1.400 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna a fronte di 39.600 tamponi delle ultime 24 ore, i ricoveri sono in lieve aumento nei reparti, mentre il numero dei morti sale di altre sei persone, fra cui un 62enne nel Forlivese e un 66enne del Ravennate. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. Il numero dei pazienti ricoverati cala solo in terapia intensiva, di una unità rispetto a ieri per un totale di 75 degenti, mentre negli altri reparti Covid ci sono in totale 674 pazienti, sette in più. Quanto ai nuovi casi - età media 39,7 - in testa la provincia di Bologna (247), poi Rimini (232), Modena (220). I malati effettivi ad oggi sono 22.507 (+1.001), di cui il 96,7% in isolamento a casa.