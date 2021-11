Credem-Unicatt, progetto su ruolo persone in futuro aziende

Prosegue la collaborazione tra Gruppo Credem e Università Cattolica di Milano nell'ambito di un percorso promosso dal Centro di Ricerca Arc (Centre for the Anthropology of Religion and Cultural Change) e l'Alleanza per la Generatività Sociale. L'iniziativa, partita da qualche settimana, si chiama 'Laboratorio di Management Generativo' e vede coinvolta Credem e nove aziende facenti parti dell'Alleanza per la Generatività Sociale, un insieme più ampio di realtà che condividono la ricerca di nuovi modelli di produzione ed organizzazione, orientati ad azioni che contribuiscano a creare valore sia per le singole organizzazioni sia a livello sociale e di comunità. Il progetto punta a tracciare nuovi orizzonti nella gestione delle persone con particolare riferimento alle trasformazioni in atto nello smart working, formazione, leadership e welfare. L'obiettivo finale del laboratorio, che si concluderà a fine gennaio 2022, sarà quello di disseminare e mettere a fattor comune le buone prassi emerse durante il lavoro di scambio tra i manager delle aziende partecipanti. L'intento è capire anche tramite l'esperienza, il beneficio sulle persone e sulle relazioni interpersonali all'interno delle organizzazioni. Le aziende che partecipano al progetto sono tra loro molto diverse per dimensioni, industry di riferimento e modelli di lavoro.

"Credem è alla costante ricerca di un'evoluzione del proprio modello organizzativo per una gestione più umanizzante, sostenibile e libera delle proprie persone", ha detto Andrea Bassi, responsabile People del Gruppo Credem. "Le grandi trasformazioni che segnano questo tempo richiedono una nuova consapevolezza, così come nuove logiche e pratiche nel definire e qualificare il rapporto tra persona e organizzazione", ha sottolineato Mauro Magatti, professore ordinario di Sociologia.

(ANSA).