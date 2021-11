Covid: ancora oltre mille casi e dieci morti in E-R

Sono ancora più di mille (1.086) i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di oltre 38mila tamponi. Si contano ancora dieci morti, fra i quali una donna di 57 anni a Reggio Emilia. Crescono i casi attivi, ormai stabilmente sopra i 20mila, come pure i pazienti. In terapia intensiva i ricoverati sono 75 (sei in più di ieri) cifra che si avvicina alla soglia critica del 10% di occupazione, mentre sono 685 (+28) quelli negli altri reparti Covid.

Circa la metà dei nuovi positivi (516) sono asintomatici, individuati soprattutto attraverso il contact tracing. Oltre alla 57enne reggiana si contano tre vittime in provincia di Bologna (un uomo di 93 anni e due donne di 84 e 94 anni), tre in quella di Ferrara (tre donne di 83, 90 e 93 anni), due a Piacenza (due uomini di 86 e 92 anni) e un uomo di 79 anni in provincia di Forlì-Cesena.

In termini assoluti, la provincia di Bologna è quella con il numero più alto di contagi (360, 37 dei quali nell'Imolese), seguita da Modena (158) e Rimini (152).