Senzatetto aggredisce Cc, bloccato con spray al peperoncino

Ha aggredito le forze dell'ordine e per questo, un 54enne olandese senza fissa dimora è stato denunciato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale a Reggio Emilia. Si era accampato con una tenda in pieno centro storico. Intorno alle 20 di ieri sera, una pattuglia di Carabinieri gli ha controllato i documenti, ma dopo un'iniziale collaborazione, l'uomo si è scagliato contro di loro. I militari hanno dovuto ricorrere all'utilizzo dello spray al peperoncino per bloccarlo.

Nel tentativo di riappropriarsi della carta d'identità presa dalle forze dell'ordine, l'uomo ha afferrato un militare, lo ha strattonato e ha cercato di infrangere il finestrino dell'auto di servizio. Infine è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova per lenire le irritazioni riconducibili allo spray, ma ha rifiutato le cure mediche e si è allontanato volontariamente. (ANSA).