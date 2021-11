Carmen Consoli sold out al Teatro Duse di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 22 NOV - Tutto esaurito al Teatro Duse di Bologna per il concerto di Carmen Consoli che il 24 novembre alle 21 salirà sul palco con 'Volevo fare la rockstar', titolo del tour che poi proseguirà in altre città italiane per concludersi l'8 gennaio a Sassari dopo aver toccato Milano, Palermo, Roma e città italiane.

Con l'energia e la luce di un nuovo inizio, Carmen Consoli torna a suonare sui palchi riprendendo lo scambio con il pubblico sospeso due anni fa. Il teatro è lo spazio prediletto dell'artista catanese, il luogo per eccellenza del dialogo. Il concerto stesso avrà una struttura prettamente teatrale: suddiviso in tre atti e introdotto da un prologo che sarà un momento per ritrovare la magia del contatto diretto con lo spettatore. Il primo atto, 'Il sogno', è interamente dedicato a Volevo fare la rockstar, l'album di inediti appena pubblicato, un disco poetico e a tratti onirico che racconta i desideri, le speranze e le paure di un vissuto personale e collettivo. Il secondo atto, 'Gli anni mediamente isterici', ha un andamento molto più elettrico, un mood rock con il repertorio più graffiante, grintoso e persino aspro dell'artista. L'ultimo atto è una dichiarazione d'amore per il pubblico e per questo felice lavoro: si intitola 'L'amicizia' e comprende le canzoni che negli anni, partite dalla scena verso gli spalti, sono tornate al palco arricchite di un ascolto e di un'attenzione unici.

