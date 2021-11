La violinista Clarissa Bevilacqua in concerto a Modena

(ANSA) - MODENA, 19 NOV - A conclusione di un trittico dedicato al repertorio violinistico, che ha visto ospiti Kevin Zhu e Laura Marzadori, la Gioventu' Musicale d'Italia di Modena ha in programma per il 20 novembre alle 17.30 al Teatro San Carlo il concerto di Clarissa Bevilacqua, vincitrice del concorso Mozart di Salisburgo, accompagnata al pianoforte da Federico Gad Crema, altro giovanissimo strumentista italiano in forte ascesa.

"Il modo di suonare di Clarissa è assolutamente sublime - ha dichiarato una compositrice statunitense Augusta Read Thomas - La profondità della sua musicalità unita alla sua abilità tecnica di livello assoluto si traduce in performance che abbagliano e ispirano. Clarissa col suo suono mi ha trasmesso.

una grande energia." Il programma accosta le sonate di due giganti del Novecento, Debussy e Janáček, entrambe composte negli anni della Grande Guerra, che raccontano i contraccolpi emotivi e psicologici dei due autori di fronte a uno dei periodi più difficili della storia europea. A completare la locandina, due sonate mozartiane, lontane in senso cronologico da quelle di Debussy e Janáček, che faranno conoscere un giovane Mozart (quello del 1778) nel corso del suo soggiorno parigino, anch'esso carico di turbamenti emotivi, legati all'amore per la giovane cantante Aloysia Weber, naufragato poco prima che egli giungesse in Francia, e all'improvvisa morte della madre. Un mix di energie e musicalità che il giovane duo saprà proporre in maniera brillante. (ANSA).