Nirvana, 30 anni fa concerto in club nel bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 17 NOV - Il 20 novembre 1991 i Nirvana presentarono il 'Nevermind Europe Tour' al Kryptonight Klub di Baricella (Bologna) per promuovere l'album 'Nevermind', pubblicato circa due mesi prima dalla Geffen Records. Quel concerto fu l'ultima delle quattro date italiane del '91, poi i Nirvana si esibirono in Italia solo nel '94, in occasione dell''In Utero European Tour', poche settimane prima della tragica morte di Kurt Cobain.

La presenza dei Nirvana a Baricella fu l'ultima fotografia della band prima dell'esplosione, a livello mondiale, del successo legato all'album e alla loro attività. In occasione del 30/o anniversario dall'evento, il Comune propone il 19 novembre, al centro culturale Il Bargello, un incontro a carattere divulgativo aperto a tutti: il focus protagonista, relativo al concerto, sarà ampliato attraverso approfondimenti sul contesto musicale, culturale e storico in cui si inserì.

Interverranno rappresentanti del Kryptonight Klub coinvolti nell'organizzazione del concerto; Lorenzo Arabia, titolare del contenitore di cultura e creatività Gallery 16 di Bologna, che presenterà un progetto editoriale ed espositivo dedicato ai Nirvana che sta realizzando insieme a Riccardo Cogliati; il Quartetto di Chitarre della Scuola Musicale J.Du Pré di Minerbio, coordinato dal curatore artistico Paolo Ingrosso, che proporrà un arrangiamento laboratoriale ispirato ai Nirvana.

(ANSA).