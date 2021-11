Maltrattamenti e abusi su moglie e figlia, arrestato

(ANSA) - RIMINI, 16 NOV - E' stato arrestato a Velletri dai carabinieri di Riccione un 47enne indagato dalla Procura di Rimini per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata nei confronti della moglie e della figlia. L'uomo si trova ai domiciliari in esecuzione di un'ordinanza del gip di Rimini.

Nella denuncia la moglie ha raccontato di una serie reiterata di insulti, maltrattamenti psicologici e umiliazioni iniziati dal 2009, quando la coppia viveva ancora in provincia di Roma.

Dopo il trasferimento in Romagna, a Riccione, la donna aveva sperato in un cambiamento e invece i comportamenti vessatori si erano acuiti anche nei confronti dei figli di 12 e 14 anni. Un comportamento che secondo la madre aveva portato il figlio maggiore a tentare il suicidio. (ANSA).