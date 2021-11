Al teatro spettacolo su Primo Levi, fuori blitz No Vax

Si sono avvicinati, ieri, alle persone in fila fuori dal Teatro 'Storchi' di Modena, per la piece 'Se questo è un uomo' - in cui l'attore e regista Valter Malosti dà voce al testo di Primo Levi sull'Olocausto - lanciando provocazioni e cercando di distribuire volantini in cui si tracciava un parallelo tra l'Italia di oggi e la Germania durante il nazismo. Protagonisti della vicenda, riportata dalla stampa locale modenese, due attivisti 'No Vax' e 'No Green pass' che si sarebbero rivolti agli spettatori dicendo: "Non vi rendete conto che la situazione in Italia è uguale a quella lamentata da Primo Levi nel testo teatrale di oggi?"