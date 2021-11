Covid: balzo dei ricoveri in E-R, quasi 700 casi

Ancora quasi settecento casi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna coi casi attivi che tornano sopra quota 10mila e un balzo dei ricoveri di pazienti nei reparti Covid, con 26 degenti in più rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino odierno della Regione che rileva 682 nuovi positivi su oltre 28mila tamponi, età media 44 anni, e altri sette morti, per lo più anziani. La situazione dei contagi giornalieri nelle province vede in testa Bologna con 126 nuovi casi più altri 36 relativi a Imola. A seguire Forlì-Cesena con 137 casi.

Ad oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 39 (-3 rispetto a ieri), 388 quelli negli altri reparti Covid (+26 rispetto a ieri).

Complessivamente i casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 10.210 (+450). Di questi le persone in isolamento a casa sono il 95,8% del totale.