Massimo Lopez e Tullio Solenghi ripartono da Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 NOV - Massimo Lopez e Tullio Solenghi ripartono dal Teatro Duse di Bologna con il loro Show che li vedrà in giro nelle sale di tutta Italia dopo lo stop dovuto alla pandemia. Il duo, a Bologna il 12 novembre alle 21 e il 13 alle 16 e alle 21, si ricompatta dopo quindici anni: due vecchi amici che si ritrovano in uno show di cui sono interpreti ed autori, coadiuvati dalla musica dal vivo della Jazz Company Orchestra di Gabriele Comeglio. Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show è una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico.

Tra i vari cammei, l'incontro tra papa Bergoglio (Massimo) e papa Ratzinger (Tullio) in un esilarante siparietto di vita domestica, i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni, e quello più recente di Dean Martin e Frank Sinatra.

In quasi due ore di spettacolo, Solenghi e Lopez, da vecchie volpi del palcoscenico, si offrono alla platea con l'empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile 'marchio di fabbrica'. "Questo nostro spettacolo - spiegano i due attori - è nato quasi per gioco, con la voglia di tornare insieme sul palco dopo molto tempo, giocando con i nostri attrezzi del mestiere, sketch, imitazioni, frammenti di teatro, parodie, che raccoglie le nostre migliori esibizioni del recente 'Tale e Quale Show'.

Sapendo che "l'incontro col nostro pubblico contiene in sé una valenza affettiva non scontata". "Ogni volta che il sipario si apre, infatti, è come se magicamente ci si ritrovasse tra parenti, quasi ogni spettatore ha un momento della sua vita legato a noi, legato al Trio". Il Duo infatti, fino al 2016, anno della morte di Anna Marchesini, era in realtà un Trio.

"Così, ogni sera, oltre al divertimento - concludono - condividiamo col nostro pubblico un coinvolgimento emotivo che tocca il suo apice nel ricordo di Anna, due minuti di commozione pura, anche se i suoi due ex compagni di giochi, Tullio e Massimo, la sua presenza in scena la avvertono per tutte le due ore di spettacolo". (ANSA).