L'armata Brancaleone e Vogliamo tutto! a Bologna

L'armata Brancaleone, in scena nella Sala De Berardinis, rimanda al celebre film di Mario Monicelli, scritto con Age & Scarpelli, che inventarono una nuova lingua, tra il latino maccheronico, il volgare medievale e il dialetto. La sceneggiatura viene ripresa dalla pièce, che non è però la messa in scena dell'opera cinematografica, ma un omaggio all'eccezionalità della lingua "aulica-burina", evocando il rocambolesco viaggio del manipolo di eroi condotti dal nobile cavaliere Brancaleone da Norcia, verso un 'altrove'. "Non si tratta di una riscrittura - spiega Latini - ma di un nuovo modo di ridire il testo, di ridarlo, di riderlo, in una nuova condizione scenica". Protagonista un nutrito cast di attori affezionati al regista e con i quali ha già collaborato in passato: Elena Bucci, Ciro Masella, Savino Paparella, Francesco Pennacchia, Marco Sgrosso, Marco Vergani, ai quali si aggiunge Claudia Marsicano, Premio Ubu 2017 come miglior attore o performer under 35, a comporre, insieme allo stesso Latini, una compagnia di rabdomanti che scovano altezze dalla strada, dagli stracci e dalla polvere per avere uno 'spettatore ideale'.

Lo spettacolo di ErosAntEros, Vogliamo tutto! in programma nella Sala Thierry Salmon, è dedicato alle rivoluzioni del '68 e ripercorre le dinamiche e i sentimenti dell'epoca all'interno di un flusso di testo interpretato da una sola figura in scena. È una giovane militante in abiti contemporanei che si trova nella situazione paradossale di voler trasmettere lo slancio e la dimensione collettiva delle lotte in completa solitudine, utilizzando le parole di ieri come fossero quelle di oggi.

