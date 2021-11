La mostra 'Fuori asse' inaugura Fondazione Sabe per l'arte

(ANSA) - RAVENNA, 08 NOV - Si apriranno per la prima volta sabato 13 novembre a Ravenna i battenti della Fondazione Sabe per l'arte, che fa il suo debutto con la mostra personale 'Fuori asse' dell'artista Mirella Saluzzo, a cura di Elena Di Raddo. Il nuovo spazio espositivo, all'interno di un edificio ottocentesco completamente rimodernato a pochi passi dal Mar-Museo d'arte della città di Ravenna, intende porsi come punto di riferimento per la promozione e la diffusione dell'arte contemporanea, con una particolare attenzione alla scultura. Oltre all'organizzazione di mostre ed eventi culturali, la Fondazione si dedica tra l'altro alla costituzione di una biblioteca specializzata sulla scultura contemporanea. La mostra inaugurale, in programma fino al 19 febbraio, presenta otto sculture recenti di Mirella Saluzzo: forme fluide modellate a partire da sottili lastre di alluminio, un materiale flessibile e luminoso che l'artista incurva "con un movimento scultoreo paragonabile - scrive la curatrice nel testo critico che accompagna la mostra - a quello proprio dell'arte giapponese dell'origami. Un procedimento pieno di attenzione e cura, che conferisce identità, bellezza e forma a ciò che in partenza è identico a se stesso, celebrando al tempo stesso il rapporto intimo, tattile e sensitivo tra l'artista e la materia".

La mostra sarà accompagnata da un programma di attività collaterali che comprende dibattiti, conferenze, proiezioni e incontri con artisti, critici e studiosi. (ANSA).