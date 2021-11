A Ferrara prima rettrice donna in E-R, 'conta la competenza'

Si è insediata all'Università di Ferrara la nuova rettrice Laura Ramaciotti, prima donna a ricoprire questo ruolo in Emilia-Romagna che porta il totale italiano a nove. Guiderà l'ateneo fino al 2027. Con lei la prorettrice vicaria Evelina Lamma.

"Ritengo che la questione dell'accesso delle donne a ruoli apicali vada posta in termini diversi - ha sottolineato la rettrice - L'accesso ai ruoli di responsabilità deve essere essere garantita a chi ne ha le competenze. Ciò premesso, è evidente che ancora oggi ci sia in Italia un problema legato al genere. Basti constatare che le donne alla guida di atenei sono un decimo sul totale - aggiunge - L'Università di Ferrara in questo ha sicuramente inviato un messaggio importante".

Laura Ramaciotti è docente di prima fascia di Economia applicata. La professoressa Evelina Lamma è docente di prima fascia in Ingegneria ed esperta di Intelligenza artificiale.

"Il metodo con cui intendiamo condurre la nostra azione nell'Ateneo di Ferrara è improntato alla collegialità, in quanto metodo che consente la capitalizzazione delle competenze, delle specializzazioni e della interdisciplinarità. È chiaro che ciò dispiega la sua forza soltanto quando a dare contributo a ogni livello sono le migliori competenze e qualità, al di là, anche, del genere", aggiunge Lamma, che conclude: "L'auspicio è che la presenza di donne nei ruoli apicali sia sempre di più la norma, e non l'eccezione. Fino a quel momento, sicuramente il caso ferrarese può contribuire a rafforzare questo messaggio".