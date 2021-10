Strage Bologna: Lepore deporrà sui danni subiti dalla città

Il neo sindaco di Bologna, Matteo Lepore, sarà ascoltato come testimone nella prossima udienza di venerdì 29 ottobre, nell'ambito del nuovo processo sulla strage del 2 agosto 1980, che vede come principale imputato l'ex di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, accusato di concorso nell'attentato. Lepore, in qualità di legale rappresentante del Comune, sarà sentito sul danno civile che la strage alla stazione causò alla città di Bologna, come annunciato da uno dei legali di parte civile, Andrea Speranzoni.

Nelle prossime udienze sullo stesso tema saranno sentiti anche i rappresentati della Regione Emilia-Romagna e delle Ferrovie dello Stato. Venerdì prossimo, inoltre, verrà fatta ascoltare in aula l'intercettazione ambientale fatta in casa di Carlo Maria Maggi (ordinovista condannato per la strage di Brescia) il 18 gennaio 1996. Nella registrazione il leader veneto di Ordine Nuovo, parlando con la moglie e con il figlio Marco, attribuisce la strage del 2 agosto a Francesca Mambro e Valerio Fioravanti e fa riferimento a "un aviere" che avrebbe portato la bomba. L'aviere in questione, secondo l'accusa, è Paolo Bellini, che aveva un brevetto da pilota. (ANSA).