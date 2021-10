A Modena il 'Progetto per Dante' di Graziosi

(ANSA) - MODENA, 26 OTT - Oltre un secolo fa, tra il 1895 e il 1900, l'allora giovanissimo scultore Giuseppe Graziosi e l'architetto Giacomo Masi progettarono un monumento in marmo dedicato al genio e alla gloria di Dante che però non fu mai realizzato. Giovedì 28 ottobre, alle 18, nel Lapidario romano del Museo civico di Modena i disegni preparatori e il bozzetto in terracotta realizzati dai due artisti saranno presentati al pubblico con l'iniziativa "Un progetto per Dante. Il monumento di Giacomo Masi e Giuseppe Graziosi". La mostra sarà visitabile fino al 6 gennaio.

Quella del monumento era un'idea ambiziosa, probabilmente nata nell'ambito della società Dante Alighieri che si era costituita in quegli anni. Concepito in forme neorinascimentali, secondo il gusto eclettico allora in voga, il progetto pone al centro della raffigurazione il Genio che piange sulla tomba del sommo poeta, modellato da Graziosi a partire da un disegno di Masi conservato nel fondo Masi-Pais del Museo civico che documenta l'attività dell'architetto. In mostra ci saranno gli studi preparatori relativi ai dettagli di singole parti del monumento, il bozzetto e le fotografie del disegno finito.

Protagonista della presentazione sarà, inoltre, il disegno preparatorio originale del progetto nella sua versione definitiva, eseguito a penna e inchiostro bruno. (ANSA).