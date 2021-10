Tentato furto in hub vaccini nel Ferrarese

Tentato furto con effrazione nella notte all'hub vaccinale nel palasport di Comacchio, nel Ferrarese. E' stato forzato l'accesso posteriore, rubato un pc portatile poi abbandonato fuori dall'edificio, distrutti alcuni arredi e il termostato della struttura. I carabinieri, intervenuti per gli accertamenti, al momento escludono un atto dimostrativo, ma le indagini proseguono. Non ci sono danni al freezer dove erano conservate le dosi di vaccino, né il computer conteneva dati sensibili.

L'Ausl ha fatto denuncia, spiegando che le vaccinazioni programmate in giornata sono programmate. Di "atto gravissimo" parla l'assessore regionale alle Politiche, ricordando i recenti imbrattamenti e altri episodi in Romagna e nel Modenese di stampo no vax. "Atti che, di qualsiasi natura siano, non devono restare e non resteranno impuniti. Le indagini sono già in corso e credo si debba essere inflessibili nei confronti degli autori di queste azioni ignominiose, che oltre a provocare un danno alla cosa pubblica, mirano a rallentare un'operazione di sanità pubblica, messa in atto per la nostra comunità, quali sono le vaccinazioni".

"Denuciamo con forza quanto accaduto al centro vaccinale. Un atto grave, opera di delinquenti e sbandati, che hanno forzato gli ingressi, danneggiato la struttura e le attrezzature presenti. Ci auguriamo che in tempi brevi vengano rintracciati i responsabili degli atti vandalici", dice il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri. (ANSA).