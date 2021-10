Parte il tour per l'Italia di Pianeta sindacale carabinieri

(ANSA) - BOLOGNA, 23 OTT - Prende il via il percorso sociale di Pianeta sindacale carabinieri - Psc Assieme: un camper che oggi parte da Porto Santo Stefano (Grosseto) con quattro dei 157 carabinieri soci fondatori e l'obiettivo di ascoltare e rispondere alle domande dei militari dell'Arma, da nord a sud.

Il viaggio che attraverserà la Penisola, dalle Alpi alla Sicilia, fino al 30 ottobre, farà tappa in Emilia-Romagna lunedì 25 ottobre alle 15.30, nel piazzale di fronte alla caserma Varanini, in arrivo da Padova con direzione Teramo.

Al centro dell'iniziativa dell'associazione, dopo la 'costituente' di Caserta di settembre, ci sono problemi e le aspettative dei carabinieri, in un viaggio tra territorio e social network dove "gli oltre 100mila carabinieri di ogni ordine e grado potranno seguire tutto il viaggio grazie anche ai collegamenti in diretta che verranno fatti dal segretario generale Vincenzo Romeo con il 'team assieme'", spiega una nota.

Sono in programma quindi incontri e punti di ascolto per i carabinieri dove si darà il via alla campagna di tesseramento 2022 per Psc, che si occupa di "consulenza, tutela, assistenza, elevazione culturale e professionale tra carabinieri e collaborazioni professionali di riferimento". (ANSA).