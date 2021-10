Roberto Maroni torna anche sul palco, si riunisce la band

(ANSA) - BOLOGNA, 22 OTT - Dopo il ritorno al Viminale, Roberto Maroni torna anche sul palco con la sua band: dopo un'assenza di dieci anni dalle scene, il 29 dicembre, alla 33/a edizione del Porretta Soul festival, sull'Appennino bolognese, è in programma un concerto dei Distretto 51 & The Capric Horns, con l'ex ministro dell'Interno ed ex presidente della Regione Lombardia alla tastiera.

Maroni e la sua band sono molto legati a Porretta dove hanno esordito e si sono esibiti tantissimi volte. Qui, sulle montagne fra Bologna e Pistoia, hanno tenuto anche il loro ultimo concerto, nel 2011. Per un breve periodo, a Porretta, Maroni è stato anche consigliere comunale. Condividerà il palco con il vincitore del Grammy Bobby Rush, Curtis Salgado, la Anthony Paule Soul Orchestra, Allan Harris Kate's Soulfood e altri esponenti della scena soul internazionale.

Il primo concerto della band di Maroni risale alla seconda edizione del festival nel 1989. "La scelta cadde su di loro - dice il direttore artistico Graziano Uliani - per meriti musicali e non politici, proprio perché il gruppo esprimeva un torrido rhythm & blues, anche se all'inizio faceva il repertorio di Bruce Springsteen". (ANSA).