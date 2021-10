Spacciano cristalli di meth in camper, arrestati fidanzati

(ANSA) - BOLOGNA, 21 OTT - Una coppia di fidanzati, lei di 37 anni e lui di 27, a bordo del loro camper confezionavano e spacciavano metanfetamina, ecstasy, hashish. A scoprirli sono stati i carabinieri che, su disposizione della Procura, hanno perquisito il loro mezzo parcheggiato in via Gobetti, in Bolognina. A guardia del veicolo c'era il loro cane, un molosso di razza American Staffordshire Terrier.

All'interno i militari hanno rinvenuto circa 13 grammi di cristalli di metanfetamina, frammenti di ecstasy, 10 grammi di hashish e materiale per confezionare le sostanze stupefacenti. I fidanzati, italiani e con precedenti per droga, sono stati arrestati, il cane accompagnato in un centro che si occupa della tutela degli animali.

Questa mattina, a seguito della convalida dell'arresto, ai due è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella Città Metropolitana di Bologna in attesa del processo a dicembre. (ANSA).