Pa: E-R, quasi un milione le identità digitali di Lepida

(ANSA) - BOLOGNA, 20 OTT - Arrivano a quasi un milione in Emilia-Romagna le identità digitali rilasciate da Lepida, quasi due terzi delle quali collegate all'applicazione. Una modalità, quella dell'app per l'identificazione, utilizzata ormai da tutti i provider a livello nazionale. È la fotografia che emerge dall'informativa dell'assessora regionale alla Scuola e agenda digitale, Paola Salomoni, in commissione Bilancio.

L'assessora ha poi spiegato che questo meccanismo di accesso tiene comunque conto delle fasce più deboli della popolazione: "Abbiamo attivato un confronto con i sindacati dei pensionati, che ci hanno chiesto distinzioni a seconda delle fasce d'età, e con le associazioni che rappresentano le persone con disabilità, che ci hanno chiesto di lavorare sulla questione delle deleghe, sollecitazione da noi accolta".

Salomoni ha poi parlato delle recenti modifiche all'app di Lepida: passa da 30 a 60 secondi la durata di utilizzo del codice d'accesso, mentre diventa automatico il passaggio del codice per l'autenticazione. Salomoni ha anche spiegato che presto verrà attivato anche lo Spid professionale, a pagamento.

(ANSA).